День Октябрьской революции: событие, изменившее ход истории 7 ноября в России отмечается памятная дата, посвященная событию, которое многие историки называют как минимум одним из главных дней в истории страны 20 века – Великой Октябрьской социалистической революции.
День Октябрьской революции: событие, изменившее ход истории
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Юрий Ильинов
ВСУ планируют сосредоточиться на обороне Ситуация на Донбассе для ВСУ серьезно ухудшилась после того, как противник атаковал Курскую область – это признали в том числе многие западные СМИ, которые назвали вторжение украинских войск в Курскую область авантюрой. Действительно, если посмотреть на графики, то темпы потерянных ВСУ территорий серьезно увеличились как раз после начала курской авантюры. Это вполне закономерно – противник растерял существенную часть резервов на эту операцию и поэтому оказался неспособен удержать фронт на Донбассе. Очевидно, что Киев хотел продемонстрировать, что он все еще в состоянии проводить наступательные операции, однако никакого стратегического значения бои под Курском не имеют, данное направление для противника бесперспективно. Как уже отмечал ранее автор, авантюра, вероятно, преследует сугубо политические и тактические цели, ограниченные во времени. Как бы там ни было, несмотря на отступление ВСУ на ряде направлений в ДНР, они все еще сохраняют боеспособность и пока не допускают полного обвала фронта. Украинский военный заказ сосредоточен на БПЛА и минных вооружениях, что говорит о том, что Украина все-таки планирует сосредоточиться на обороне. И, теоретически, удерживать оборону противник может еще долго. Кроме того, следует отметить и определенные проблемы ВС РФ, которые не позволяют увеличить эффективность боевой работы наших войск. Принимаются странные решения (например, о повальной ликвидации специализированных нештатных подразделений БПЛА), которые вызывают множество вопросов. На это, в частности, обращает внимание Telegram-канал «Филолог в засаде»: «Вместо системного упора на развитие комплексного технологического обеспечения действий ударных подразделений хорошо подготовленной пехоты наша сторона идёт по пути экстенсивного наполнения пехотных формирований людскими массами, зачастую плохо обученными, которые раз за разом стачиваются в каскадах плохо организованных накатов штурмовых групп». Заключение Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что оптимистичные и шапкозакидательские оценки о скором развале фронта ВСУ и отступлении противника до Днепра имеют мало общего с действительностью. Ситуация представляется куда более сложной и вариативной. Украинские информационные ресурсы нагнетают ситуацию, им вторят некоторые западные СМИ, а наши медиаресурсы с радостью подхватывают подобные материалы, однако следует учитывать, что Киев пугает Запад обвалом фронта с единственной целью – чтобы им предоставили больше оружия и больше финансовых средств. В реальности стороны так в полной мере и не нашли выхода из позиционного тупика.
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17 час.
Юрий Ильинов
«Самолёт израильских ВВС пролетел над Польшей в сторону России» - польская пресса выражает недоумение и озабоченность Мониторинговые ресурсы, показывающие движение как гражданской, так и военной авиации с активным транспондером, 5 ноября текущего года зафиксировали самолет израильских ВВС, вылетевший из Израиля и после пересечения воздушного пространства Польши направившийся в весьма необычном направлении. Как отмечает польское издание WP Tech, маршрут самолета с позывным IAF266 пролегал над странами южной Европы, минуя Турцию, затем борт пересек территорию Польши и повернул на восток, направляясь в сторону Белоруссии. Несмотря на то, что экипаж самолета израильских ВВС отключил транспондеры, если бы он продолжил путь прямо, то долетел бы до Москвы. При этом нахождение израильского самолета в воздухе не скрывалось, однако пункт назначения засекречен. IAF266 — Боинг 707 с бортовым номером 272, принадлежащий ВВС Израиля. Этот самолет используется в качестве воздушного заправщика, а также при необходимости выполняет функции транспортного борта. Хоть IAF266 не является боевым самолетом, он оснащен современными оборонительными системами, в том числе установленной под фюзеляжем C-MUSIC (Multi Spectral Infrared Countermeasures). Эта система предназначена для защиты самолета от ракет с инфракрасным наведением, представляющих серьезную угрозу, особенно во время взлета и посадки. C-MUSIC обнаруживает приближающуюся ракету, а затем с помощью точно направленного лазерного луча ослепляет ее систему наведения, препятствуя наведению на цель. В польской прессе выражают недоумение и озабоченность в связи с курсом самолёта, видимо, продолжая полагать, что самолёты иностранных государств могут летать только туда, куда даст добро Варшава... При этом сама фраза «полетел в сторону России» звучит как минимум странно. Хотя бы потому что Россия занимает седьмую часть Земного шара, и «в сторону России» вовсе не означает, что непосредственно в Россию.
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17 час.
Виктор Илюшин
7 ноября отмечал и буду отмечать и помнить, это для меня праздник!
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12 час.
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