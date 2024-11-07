День Октябрьской революции: событие, изменившее ход истории

Юрий Ильинов

ВСУ планируют сосредоточиться на обороне Ситуация на Донбассе для ВСУ серьезно ухудшилась после того, как противник атаковал Курскую область – это признали в том числе многие западные СМИ, которые назвали вторжение украинских войск в Курскую область авантюрой. Действительно, если посмотреть на графики, то темпы потерянных ВСУ территорий серьезно увеличились как раз после начала курской авантюры. Это вполне закономерно – противник растерял существенную часть резервов на эту операцию и поэтому оказался неспособен удержать фронт на Донбассе. Очевидно, что Киев хотел продемонстрировать, что он все еще в состоянии проводить наступательные операции, однако никакого стратегического значения бои под Курском не имеют, данное направление для противника бесперспективно. Как уже отмечал ранее автор, авантюра, вероятно, преследует сугубо политические и тактические цели, ограниченные во времени. Как бы там ни было, несмотря на отступление ВСУ на ряде направлений в ДНР, они все еще сохраняют боеспособность и пока не допускают полного обвала фронта. Украинский военный заказ сосредоточен на БПЛА и минных вооружениях, что говорит о том, что Украина все-таки планирует сосредоточиться на обороне. И, теоретически, удерживать оборону противник может еще долго. Кроме того, следует отметить и определенные проблемы ВС РФ, которые не позволяют увеличить эффективность боевой работы наших войск. Принимаются странные решения (например, о повальной ликвидации специализированных нештатных подразделений БПЛА), которые вызывают множество вопросов. На это, в частности, обращает внимание Telegram-канал «Филолог в засаде»: «Вместо системного упора на развитие комплексного технологического обеспечения действий ударных подразделений хорошо подготовленной пехоты наша сторона идёт по пути экстенсивного наполнения пехотных формирований людскими массами, зачастую плохо обученными, которые раз за разом стачиваются в каскадах плохо организованных накатов штурмовых групп». Заключение Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что оптимистичные и шапкозакидательские оценки о скором развале фронта ВСУ и отступлении противника до Днепра имеют мало общего с действительностью. Ситуация представляется куда более сложной и вариативной. Украинские информационные ресурсы нагнетают ситуацию, им вторят некоторые западные СМИ, а наши медиаресурсы с радостью подхватывают подобные материалы, однако следует учитывать, что Киев пугает Запад обвалом фронта с единственной целью – чтобы им предоставили больше оружия и больше финансовых средств. В реальности стороны так в полной мере и не нашли выхода из позиционного тупика.