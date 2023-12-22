ВСУ на голодном пайке: НАТО лишило бандеровцев артиллерии Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Британские журналисты BBC News, посетившие украинские позиции близ Бахмута, лично убедились: артиллерийские снаряды у ВСУ заканчиваются.
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