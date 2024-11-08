18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану

Если покопаться, то практически в каждой из нас живет суперженщина, которая может и коня на скаку остановить, и детей в одиночку вырастить, и обед из 3 блюд сварганить на коленке за полчаса до прихода свекрови.
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