RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Спасенов
    Зара. Валентин Воробьев  - в ЦЕЛЬ. Европейские и американские отбросы мира в этих организациях,  а мы им платим.WADA не получило ...
  • Михаил Кицис
    А о реальной зарплате Голикова ничего не сказала? По сравнению с концом 91 года номинальная зарплата выросла не на 13...Голикова заявила ...
  • Александр Лепаев
    это где у народа не думаю ..наверное у депутатов вот это может быть.Голикова заявила ...

«Известия»: в 2023 году самые высокие зарплаты предлагали в IT

«Известия»: в 2023 году самые высокие зарплаты предлагали в IT

Согласно исследованиям аналитиков hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, в 2023 году в категории высшего и среднего менеджмента работодатели были готовы платить больше всего представителям IT-сферы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх