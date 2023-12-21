«Известия»: в 2023 году самые высокие зарплаты предлагали в IT

Согласно исследованиям аналитиков hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, в 2023 году в категории высшего и среднего менеджмента работодатели были готовы платить больше всего представителям IT-сферы.
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