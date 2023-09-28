В четверг в Петербурге воздух прогреется до +20 градусов

В четверг, 28 сентября, на погоду Северной столицы будет влиять гребень антициклона. Вытягиваясь с юга, он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и до минимума снизит вероятность дождей, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале "Погода от шефа".