🇷🇺🇫🇮Говорят о новой фазе активных военных учений по всему миру, в т.ч. наблюдается и на старом-добром севере.
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🇷🇺🇫🇮Говорят о новой фазе активных военных учений по всему миру, в т.ч. наблюдается и на старом-добром севере.
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