В рязанских лесах высокий риск пожаров сохранится до 8 сентября

Лето в этом году стояло жаркое, неделями температура не падала ниже +30 градусов. Однако пожароопасный сезон регион прошел достойно – по данным «Авиалесохраны», у нас зафиксировано в этом году 12 лесных пожаров.
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