Забытые японские хот-хэтчи, о которых вы не подозревали

Поразительное разнообразие японской техники вызывает желание заполучить сверхспособности Доктора Манхэттена из мрачной супергеройской саги «Хранители»: р-р-раз — и ты на Марсе! Точнее, посреди ночного Токио или Осаки, прямиком в автомобильном раю.