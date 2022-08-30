Свежие комментарии

  • Андрей Солдатов
    Не уверен, что кто-то может счесть "забытой" Импрезу. S201 STI , конечно, не так популярна, как прима субару В22 STI...Забытые японские ...
  • Ингерман Ланская
    Белка , например, хорошая обувка!Continental возоб...
  • Николай Овчинников
    Необходимо в школах и других учебных заведениях изучать ПДД и вождение велосипедов и самокатов с выдачей удостоверени...В России начали ш...

Забытые японские хот-хэтчи, о которых вы не подозревали

Забытые японские хот-хэтчи, о которых вы не подозревали

Поразительное разнообразие японской техники вызывает желание заполучить сверхспособности Доктора Манхэттена из мрачной супергеройской саги «Хранители»: р-р-раз — и ты на Марсе! Точнее, посреди ночного Токио или Осаки, прямиком в автомобильном раю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх