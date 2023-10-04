Украинский десант пытался высадиться в Крыму

Попытку теракта пресекли самолёты ВКС РФ.фото: t.me/RosgvardOfficial--> Самолёты ВКС России пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в Крыму, сообщает 4 октября пресс-служба Минобороны РФ.
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