Российские военные подбили танк Abrams под Авдеевкой

Российские военные в ходе наступления уничтожили американский Abrams под Авдеевкой. Об этом 27 марта сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков со ссылкой на своего советника Сергея Лежнева.
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