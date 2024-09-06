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Стало известно об отказе Дурова от дипломатической помощи России и ОАЭ

Стало известно об отказе Дурова от дипломатической помощи России и ОАЭ

Politico: Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, предложенной ему Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

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