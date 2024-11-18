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Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер Александр Анкваб уходят в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер Александр Анкваб уходят в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства страны Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом сказано в протоколе, подписанном по итогам переговорах властей с оппозицией, передает "Интерфакс".

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