Астраханцев приглашают на семейный рождественский вечер

5 января в астраханском Доме дружбы пройдет Семейный рождественский вечер. Гостей праздника ждет программа с участием вокальных ансамблей «Астраханские россы» и «Сердце матери» при епархиальном театре «Живая душа», игры, викторины и конкурсы.
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