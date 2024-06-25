Голикова: нацпроект "Кадры" будет включать четыре федеральных проекта

Валерий Каулин

Отметилась полным развалом всего, чем занималась, "успешным" исправлением своих собственных косяков, и лоббированием лекарственных препаратов, которые ничего не лечат. Ждём новых "успехов" в деле кадровой политики! Побольше таких "специалистов" универсального профиля! Они очень эффективно дискредитируют власть!