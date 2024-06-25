Голикова: нацпроект "Кадры" будет включать четыре федеральных проекта

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Комментарии
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Валерий Каулин
Отметилась полным развалом всего, чем занималась, &quot;успешным&quot; исправлением своих собственных косяков, и лоббированием лекарственных препаратов, которые ничего не лечат. Ждём новых &quot;успехов&quot; в деле кадровой политики! Побольше таких &quot;специалистов&quot; универсального профиля! Они очень эффективно дискредитируют власть!
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