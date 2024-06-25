Схема нацпроекта "Кадры" представляет из себя четыре федеральных проекта по трудоустройству выпускников, изменению подходов к профессиональному развитию трудящихся, снижению сроков временной нетрудоспособности и вовлечению молодежи в бизнес.
Голикова: нацпроект "Кадры" будет включать четыре федеральных проекта
Комментарии
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Валерий Каулин
Отметилась полным развалом всего, чем занималась, "успешным" исправлением своих собственных косяков, и лоббированием лекарственных препаратов, которые ничего не лечат. Ждём новых "успехов" в деле кадровой политики! Побольше таких "специалистов" универсального профиля! Они очень эффективно дискредитируют власть!
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