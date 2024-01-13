"Желание сильное". Кто и как подписывается за Путина в Барнауле?

Основная часть "посетителей" пунктов сбора подписей – пенсионеры. А иногда там можно встретить депутатов и политиков В Алтайском крае продолжается сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.
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