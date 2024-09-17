Небензя: РФ призывает показать США, что они находятся на неправильной стороне истории

СБ ООН оказался в заложниках у Соединенных Штатов Россия призывает международное сообщество показать Соединенным Штатам, что они со своими союзниками находятся на неправильной стороне истории в ближневосточном конфликте.
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