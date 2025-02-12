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Царьград

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В пекарни, где москвичи отравились пирожками со ртутью, не нашли следов опасного вещества - источник

В пекарни, где москвичи отравились пирожками со ртутью, не нашли следов опасного вещества - источник

В Москве проверили пекарню, где были куплены пирожки со ртутью, ставшие причиной госпитализации двух человек с отравлением.

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