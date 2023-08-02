AB

Anlrey Boracow

Осуждение чего то Румынией это практически выступление рыжего клоуна в цирке Шапито. Что такое есть Румыния? Территория с базами НАТО, все, более ни чего и ни о чем. Самое нищее квази-государство в в Гей-Ропе, самое ущербное и дебильное составляющее в НАТО. Румыны это вообще супер-нечто! Вспомним Сталинградскую битву. На флангах 6-й армии Паулюса стояли румынские и итальянские соединения. Стояли не долго. Понятие "пленный румын", то есть по факту ЧМО БОЛОТНОЕ, появилось именно после тех славных событий. В 1944 году Румыния быстренько "переобулась" и ее царь-амератор даже от Сталина орден получил. То есть румыны это румыны, из них что вояки, что мыслители, как из ДЕРЬМА ПУЛЯ. Надо просто НАПЛЕВАТЬ на то, что эти румыны заявляют, НАПЛЕВАТЬ И РАСТЕРЕТЬ!