Мемориал Ромазана. «Ак Барс» победил «Амур», «Сибирь» уступила «Нефтехимику»

В Магнитогорске продолжается Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана Нефтехимик – Сибирь – 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 2:0) 1:0 – 25 Хайруллин (Брынцев, Клок), ГБ 1:1 – 28 Литовченко (Одиноков, Миловзоров) 1:2 – 54 Чесалин (Комаров, Кручинин) 2:2 – 56 Хайруллин (Чивилев) ПБ – 65 Попов Ак Барс – Амур – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) 1:0 – 26 Коваленко (Кагарлицкий, Сафонов), ГБ Положение команд: «Сибирь» – 5 (3), «Металлург» Мг – 4 (2), «Нефтехимик» – 2 (2), «Ак Барс» – 2 (3), «Амур» – 0 (2) ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Свежие комментарии