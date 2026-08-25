Губерниев: «Спартак» и «Зенит» будут бороться за чемпионство в сезоне РПЛ

Губерниев отметил, что оба клуба находятся в хорошей игровой форме. По его словам, в составе «Зенита» два тайма теперь команда проводит ровно, и тактика предполагает, что во втором тайме даже при проигрыше «Зенит» будет пытаться перехватить инициативу у «Спартака».
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