Губерниев: «Спартак» и «Зенит» будут бороться за чемпионство в сезоне РПЛ

Губерниев отметил, что оба клуба находятся в хорошей игровой форме. По его словам, в составе «Зенита» два тайма теперь команда проводит ровно, и тактика предполагает, что во втором тайме даже при проигрыше «Зенит» будет пытаться перехватить инициативу у «Спартака».