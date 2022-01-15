ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 января 2022 года

Энергия дня шестнадцатого января две тысячи двадцать второго года. Числовой код 948 =Больше сосредоточьтесь на том, чтобы быть счастливым, чем быть правым = Даже самые сильные чувства могут потухнуть, ударяясь о стену безразличия =Долг и ответственность требуют душевной работы: "Мы в ответе за тех, кого приручили"=Живите и действуйте в Истине Единства, поскольку это то, что вы искали Жизнь за Жизнью = "Запас приятных слов неисчерпаем; каждый может ласково и по-доброму говорить с каждым" =За числами стоят неоднозначные, мощные силы и разнообразный Космический Разум = Когда вас охватывает благодарность, вы осознаёте себя благословенными сверх всякой меры = "Когда вы перестанете просто хотеть и будете намерены иметь, тогда вы это получите" = Любое явление нужно рассматривать, исходя из многомерности, многоплановости Мира= Люди, начинающие и поднимающие бурю, никогда сами не пользуются её результатами="Люди, не умеющие хранить мир в своём сердце, не сумеют сохранить его и в государстве" = Люди Шестой расы уже существуют - это продвинутые, чистые и высокие Духи = Надо уметь сделать выбор в этой Жизни: кого-то вычеркнуть, а кого-то подчеркнуть = Не заставляйте женщину долго ждать.