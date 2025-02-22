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Рогов сообщил, что ВС РФ улучшили позиции в селе Пятихатки в Запорожской области

Рогов сообщил, что ВС РФ улучшили позиции в селе Пятихатки в Запорожской области

ВС России продвинулись вперед, сражаясь за освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Об этом 22 февраля сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.

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