Рогов сообщил, что ВС РФ улучшили позиции в селе Пятихатки в Запорожской области

ВС России продвинулись вперед, сражаясь за освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Об этом 22 февраля сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.