Умер актер «Обратной стороны Луны» Макс Максимов

Актер и клоун Сергей Максимов, известный под именем Макс Максимов, скончался в возрасте 80 лет. Соответствующая отметка появилась на сайте kino-teatr.
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