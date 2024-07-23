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Царьград

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В США назвали имя вероятного кандидата на пост президента от Демократической партии

В США назвали имя вероятного кандидата на пост президента от Демократической партии

Вице-президент страны Камала Харрис набрала достаточно голосов делегатовВице-президент США Камала Харрис может стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии.

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