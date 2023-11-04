Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Politico: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев Джабалия

Politico: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев Джабалия

Американские официальные лица попросили израильских военных объяснить причину авиаудара по густонаселенному лагерю беженцев Джабалия в северной части сектора Газа, в результате которого погибли десятки человек.

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