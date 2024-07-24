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День города в Москве будет отмечаться 7 и 8 сентября

В этом году Москва отметит День города 7–8 сентября, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, в программе запланированы концерты, конкурсы, мастер-классы и благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

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