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Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к прямому конфликту с Россией

Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к прямому конфликту с Россией

В своей статье для «Российской газеты» секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что в структурах НАТО и Евросоюза реализуются программы, направленные на подготовку к открытому военному противостоянию с Россией.

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