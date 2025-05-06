Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к прямому конфликту с Россией

В своей статье для «Российской газеты» секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что в структурах НАТО и Евросоюза реализуются программы, направленные на подготовку к открытому военному противостоянию с Россией.
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