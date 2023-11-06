Ventana и Imagination создадут ускорители вычислений на архитектуре RISC-V В последнее ...

Ventana и Imagination создадут ускорители вычислений на архитектуре RISC-VВ последнее время об архитектуре RISC-V стали часто говорить в контексте альтернативного пути развития для китайской полупроводниковой отрасли, которая подвергается различным ограничениям со стороны западных оппонентов КНР.