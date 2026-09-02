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Студент из Канады попался на необычной съемке в аэропорту США

Студент из Канады попался на необычной съемке в аэропорту США

Студент Университета Ватерлоо Вэйхэн Чжэн оказался под арестом в США после того, как, по версии ФБР, фотографировал аэропорты по поручению человека, связанного с китайскими властями.

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