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Мобильная Elden Ring, сюжет Helldivers 2, Crusader Kings 3 в 2024-м, Atomic Heart: «Узник Лимбо»…

Мобильная Elden Ring, сюжет Helldivers 2, Crusader Kings 3 в 2024-м, Atomic Heart: «Узник Лимбо»…

Capcom запустила опрос, с целью узнать, по какой серии игр фанаты хотели бы увидеть продолжение, ремейки или перезапуск; для Atomic Heart вышло дополнение «Узник Лимбо»; развитие сюжета Helldivers 2 будет зависеть от успехов игроков; Obsidian обещает улучшить боевую систему Avowed после реакции сообщества; Paradox рассказала о DLC для Crusader Kings III, запланированных на 2024-й; команда, разрабатывающая продолжение .

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