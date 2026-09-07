Страна и люди
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Страна и люди

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Российская авиация нанесла удар ФАБ-1500 по мосту в Краматорске

Российская авиация нанесла удар ФАБ-1500 по мосту в Краматорске

Минобороны России опубликовало кадры авиационного удара по мосту в Краматорске. Для поражения объекта применили авиабомбу ФАБ-1500, оснащенную унифицированным модулем планирования и коррекции.

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