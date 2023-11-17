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Дептранс Москвы: мужчина выстрелил из ружья в метро во время ссоры с пассажиром

Дептранс Москвы: мужчина выстрелил из ружья в метро во время ссоры с пассажиром

В столичной подземке произошел конфликт со стрельбой. Полицейские задержали мужчину, открывшего огонь, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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