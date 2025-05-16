Эксперт Степанов: США демонстрируют разведывательный потенциал в ядерной сфере

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. В США были осведомлены о существовании базы Camp Century в Гренландии, и сообщение об обнаружении ее NASA стоит расценивать как публичное заявление о наличии у Пентагона определенных технических разведывательных возможностей на арктическом направлении, сказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.