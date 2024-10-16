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Кучеров – 3-я звезда матча с «Ванкувером». Форвард «Тампы» забил 4-й гол в сезоне – в его активе 5 очков в 2 играх

«Тампа» обыграла «Ванкувер» (4:1) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой на четвертой минуте первого периода.

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