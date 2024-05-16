WP: встреча Путина и Си Цзиньпина отражает постепенное окончание господства США

Визит президента России Владимира Путина в Китай отмечает процесс изменения международных отношений, который характеризуется постепенным движением к концу мировой гегемонии США, лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркнут цель изменить мировой порядок.
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