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ИА Регнум

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Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 71 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

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