Читатели турецкого издания Haber 7 подвергли критике заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что пока Крым находится в составе России, «в мире будет постоянный хаос», а также то, что Москва якобы пытается создать хаос в Африке.
В Турции осудили Зеленского за слова о хаосе из-за Крыма в составе России
Комментарии
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лл
лина любимцева
КРЫМ никогда не должен был быть в составе Украины.Он должен был быть в составе ТОЛЬКО ИЛИ РОССИИ, ИЛИ ТОЛЬКО ТУРЦИИ!... Я же помню, КАК крымчане ненавидели Никитку Хрущева после того, как он "отдал" Крым в состав УССР... ДАЖЕ тогда, когда жили в одном государстве, в СССР, крымчане НЕ ХОТЕЛИ быть в составе УССР. А только в составе РСФСР.Хорошо будет, плохо ли, но быть вместе с Россией!! И это многолетняя мечта крымчан сбылась в 2014 году!!! Спасибо Путину за его решительность и понимание!!!
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1 д.
ТА
Татьяна Антонова
Я хоть и школьница была, но помню, как крымчане переживали это, даже после многих лет после передачи их на Украину. И костерили Никитку последними словами
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1 д.
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