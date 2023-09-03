В Турции осудили Зеленского за слова о хаосе из-за Крыма в составе России

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лина любимцева

КРЫМ никогда не должен был быть в составе Украины.Он должен был быть в составе ТОЛЬКО ИЛИ РОССИИ, ИЛИ ТОЛЬКО ТУРЦИИ!... Я же помню, КАК крымчане ненавидели Никитку Хрущева после того, как он "отдал" Крым в состав УССР... ДАЖЕ тогда, когда жили в одном государстве, в СССР, крымчане НЕ ХОТЕЛИ быть в составе УССР. А только в составе РСФСР.Хорошо будет, плохо ли, но быть вместе с Россией!! И это многолетняя мечта крымчан сбылась в 2014 году!!! Спасибо Путину за его решительность и понимание!!!