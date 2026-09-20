Телефон предателя помог ВС РФ уничтожить 30 боевиков «Скалы» в Краматорске

11 сентября этого года в Краматорске был уничтожен пункт временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ, в котором находились до 30 человек личного состава противника (преимущественно операторы FPV-дронов и НРТК), а также автомобильная техника и другое материальное имущество.
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