Биржа прогнозов Polymarket Polymarket добивается в Европе статуса финансовой, а не игорной компании

Polymarket лоббирует признание бирж прогнозов финансовыми продуктами, а не азартными играми. Polymarket проводит встречи с европейскими и британскими регуляторами и добивается, чтобы ее деятельность регулировалась по правилам финансовых корпораций, а не букмекерских компаний.