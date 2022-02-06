Культурология.рф

33 подписчика

Современное искусство: 3 брака Константина Райкина: Почему сын известного артиста обрёл своё счастье далеко не с первой попытки

Современное искусство: 3 брака Константина Райкина: Почему сын известного артиста обрёл своё счастье далеко не с первой попытки

Аркадий Райкин и его супруга Руфь Иоффе прожили в счастливом браке много лет, с честью вынесли все испытания, уготованные им судьбой, и не расставались до последнего дня великого сатирика.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх