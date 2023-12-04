Путин посетовал, что в РФ людей в СИЗО держат слишком долго

В России, как правило, подследственные лица находятся под стражей длительное время. Президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) заявил, что данная практика не приемлема и вопрос нужно решать.
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