43-летний Дима Билан прошелся топлес перед камерой

Российский певец Дима Билан прошелся топлес перед камерой. Соответствующее видео появилось в сторис его Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 3,8 миллиона подписчиков.