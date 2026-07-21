Кожаные расписки и меховые деньги: как Русь жила без монет

Когда я впервые увидела эти экспонаты в музейной витрине, честно говоря, едва не прошла мимо. Несколько тёмных, съёженных временем кусочков кожи с едва различимым тиснением — ну что в них может быть интересного? Но стоило остановиться и прочитать пояснение, как передо мной словно распахнулась дверь в совершенно иной мир.