vtop21.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

vtop21.ru

257 подписчиков

Кожаные расписки и меховые деньги: как Русь жила без монет

Кожаные расписки и меховые деньги: как Русь жила без монет

Когда я впервые увидела эти экспонаты в музейной витрине, честно говоря, едва не прошла мимо. Несколько тёмных, съёженных временем кусочков кожи с едва различимым тиснением — ну что в них может быть интересного? Но стоило остановиться и прочитать пояснение, как передо мной словно распахнулась дверь в совершенно иной мир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии