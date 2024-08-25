В России создали перчатку для восстановления после травм

Интерактивная система HandMotion для восстановления движений верхних конечностей после инсульта и травм была создана командой молодых разработчиков совместно со студенткой Лидерской программы Глобального университета Рыбакова, которая реализуется на базе МФТИ.
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