Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут

Александр Ляшенко

Автор: В. Панченко, ты с какой целью, замыливаешь острую для России, тему?Что ты лепишь по 2раза абзацы, одни и те же фото? Ублюдка таджика, называешь студентом-россиянином!Пиши по делу кратко и читаемо.