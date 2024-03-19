Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут: таджик взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске расскажу о происшествии, которое произошло на одном из избирательных участков нашей страны.
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