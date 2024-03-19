Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут

Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут

Чем шире Россия открывает двери мигрантам, тем наглее они себя ведут: таджик взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске расскажу о происшествии, которое произошло на одном из избирательных участков нашей страны.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Автор: В. Панченко, ты с какой целью, замыливаешь острую для России, тему?Что ты лепишь по 2раза абзацы, одни и те же фото? Ублюдка таджика, называешь студентом-россиянином!Пиши по делу кратко и читаемо.
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