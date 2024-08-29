Премьер Британии захотел бороться с крайне правыми

Великобритания должна быть готова к вызову со стороны крайне правых, популизма и национализма. Бороться с крайне правыми организациями захотел премьер-министр королевства Кир Стармер, сообщает South China Morning Post (SCMP).
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