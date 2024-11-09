Когда-то Илон Маск был героем-атеистом, а теперь говорит, что верит в учение Христа

Фото: bloomberg.com Новости дня за сегодня сообщают о том, что Илон Маск раньше отвергал идею всемогущего Бога, который судит поступки отдельных людей, — именно такие заявления сделали его героем для атеистического сообщества.
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