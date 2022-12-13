Русская весна

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ВСУ нанесли удар по Брянской области

ВСУ нанесли удар по Брянской области

Минувшей ночью украинские боевики попытались нанести удар по городу Клинцы в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО вражеская ракета была уничтожена, «Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы.

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