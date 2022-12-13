ВСУ нанесли удар по Брянской области

Минувшей ночью украинские боевики попытались нанести удар по городу Клинцы в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО вражеская ракета была уничтожена, «Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы.
Минувшей ночью украинские боевики попытались нанести удар по городу Клинцы в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО вражеская ракета была уничтожена, «Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы.
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