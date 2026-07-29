ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить курьерам служб доставки передвигаться по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности, обязать их спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах, а также ввести административную ответственность за разговоры по телефону без гарнитуры во время движения.