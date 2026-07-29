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ДумаТВ

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ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам

ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить курьерам служб доставки передвигаться по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности, обязать их спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах, а также ввести административную ответственность за разговоры по телефону без гарнитуры во время движения.

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