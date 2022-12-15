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Глава Ленинского района Барнаула ушел в отставку

Глава Ленинского района Барнаула ушел в отставку

Глава Ленинского района Барнаула Александр Михалдыкин освобожден от занимаемой должности. Такое решение принял глава города Вячеславом Франком в связи с прекращением с Михалдыкиным трудовых отношений, пишет «Толк» со ссылкой на свои источники.

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